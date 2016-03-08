Юлия Козленко (julie208) wrote,
Юлия Козленко
julie208
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Полезные морковные конфеты и Международный женский день!

    С приходом весны уже совсем не хочется "тяжелых" кремовых и жирных десертов, а организм просит витаминчиков и сплошной пользы :)))) Такие конфеты как нельзя кстати! ) Тут и свежая морковь, не теряющая своих свойств, и сухофрукты, заряжающие энергией и силой. Плюс, кокосовая стружка и немного корицы, а всё вместе - хорошая сладость, которая, определенно, понравится и ребенку :)

    В оригинальном рецепте (журнал "Просто&Вкусно" №12-13(31)) в составе конфет значится изюм, однако бОльшую часть изюма я заменила на финики, мне так вкуснее )) Количество фиников, изюма или кураги можно поменять в силу личных предпочтений. В данном рецепте, как ни крути, получается вкусно :)
      Конфеты отправляются Оксане bigmir81 на ФМ "Здоровье на тарелке".
Ингредиенты:
(на 9-10 штук)

- 200 г моркови
- 80 г фиников
- 20 г изюма
- 50 г кураги
- 50 г кокосовой стружки + для обсыпки
- 2-3 ст.л. лимонного сока
- 1/2 ч.л. корицы

1. Морковь натереть на мелкой терке. Хорошенько отжать сок. Финики и курагу мелко нарезать.
2. В чашу блендера поместить натертую морковь, финики, изюм, курагу, кокосовую стружку, корицу и лимонный сок. Измельчить до практически однородной массы. По желанию для дополнительной сладости добавить немного сахарной пудры.
3. Скатать шарики влажными руками и обвалять в кокосовой стружке. Оставить конфеты в холодильнике минимум на час. Хранить в герметичной емкости.

Приятного!

C 8 марта! Весеннего настроения и всего самого светлого!!! :)))

Tags: вегетарианство и веганство, десерт, изюм, кокос, конфеты, корица, курага, лимон, морковь, сухофрукты, финики
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