Полезные морковные конфеты и Международный женский день!

С приходом весны уже совсем не хочется "тяжелых" кремовых и жирных десертов, а организм просит витаминчиков и сплошной пользы :)))) Такие конфеты как нельзя кстати! ) Тут и свежая морковь, не теряющая своих свойств, и сухофрукты, заряжающие энергией и силой. Плюс, кокосовая стружка и немного корицы, а всё вместе - хорошая сладость, которая, определенно, понравится и ребенку :)



Конфеты отправляются Оксане bigmir81 В оригинальном рецепте (журнал "Просто&Вкусно" №12-13(31)) в составе конфет значится изюм, однако бОльшую часть изюма я заменила на финики, мне так вкуснее )) Количество фиников, изюма или кураги можно поменять в силу личных предпочтений. В данном рецепте, как ни крути, получается вкусно :)Конфеты отправляются Оксанена ФМ "Здоровье на тарелке"

Ингредиенты:

(на 9-10 штук)



- 200 г моркови

- 80 г фиников

- 20 г изюма

- 50 г кураги

- 50 г кокосовой стружки + для обсыпки

- 2-3 ст.л. лимонного сока

- 1/2 ч.л. корицы



1. Морковь натереть на мелкой терке. Хорошенько отжать сок. Финики и курагу мелко нарезать.

2. В чашу блендера поместить натертую морковь, финики, изюм, курагу, кокосовую стружку, корицу и лимонный сок. Измельчить до практически однородной массы. По желанию для дополнительной сладости добавить немного сахарной пудры.

3. Скатать шарики влажными руками и обвалять в кокосовой стружке. Оставить конфеты в холодильнике минимум на час. Хранить в герметичной емкости.



Приятного!