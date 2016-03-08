Полезные морковные конфеты и Международный женский день!

Конфеты отправляются Оксане bigmir81 на ФМ "Здоровье на тарелке".
(на 9-10 штук)
- 200 г моркови
- 80 г фиников
- 20 г изюма
- 50 г кураги
- 50 г кокосовой стружки + для обсыпки
- 2-3 ст.л. лимонного сока
- 1/2 ч.л. корицы
1. Морковь натереть на мелкой терке. Хорошенько отжать сок. Финики и курагу мелко нарезать.
2. В чашу блендера поместить натертую морковь, финики, изюм, курагу, кокосовую стружку, корицу и лимонный сок. Измельчить до практически однородной массы. По желанию для дополнительной сладости добавить немного сахарной пудры.
3. Скатать шарики влажными руками и обвалять в кокосовой стружке. Оставить конфеты в холодильнике минимум на час. Хранить в герметичной емкости.
Приятного!
C 8 марта! Весеннего настроения и всего самого светлого!!! :)))